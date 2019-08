JUVENTUS NEYMAR REAL MADRID PSG / Potrebbe essere sicuramente la trattativa dell'estate e ora potrebbe prendere una piega decisiva. L'affare Neymar potrebbe infatti arrivare ad una svolta decisiva. Il brasiliano è nel mirino dei più grandi club europei e il suo nome è stato accostato anche alla Juventus.

In pole però ci sarebbero, con i 'Blancos' che avrebbero superato al momento la concorrenza.

Come riferisce 'Marca', emissari della società madrilena sarebbero infatti volati a Parigi per incontrarsi direttamente con i dirigenti del Paris Saint-Germain. Da Madrid filtra ottimismo per la positiva riuscita della trattativa, complice anche il fatto dei rapporti piuttosto deteriorati tra i francesi e il Barcellona. I catalani, dal canto loro, sperano che il giocatore possa premere la mano per un ritorno in blaugrana. Anche 'Chiringuito Tv' sottolinea come il Real Madrid sia in vantaggio: il Psg preferirebbe infatti cedere il brasiliano al club di Florentino Perez piuttosto che lasciarlo partire per la Catalogna.