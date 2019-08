CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Il Napoli che aspetta (e spera), la Juventus alla finestra presa dalla missione cessione, l'Inter che attende una svolta che possa regalare contante fresco alle proprie casse: la saga Icardi ha ancora una decina di giorni prima che tutto venga messo in stand-by in attesa di gennaio e di quello che accadrà nei prossimi mesi. Ma c'è anche un'ipotesi, finora ritenuta impossibile o quasi, di cui negli ultimi giorni si è iniziato a parlare in maniera costante: l'ex capitano nerazzurro al Milan.

A parlare di un Icardi in rossonero è anche Paoloche intervenuto a 'Radio 24' ha parlato così di tutta la telenovela Icardi: "Probabilmente il Napoli farà scadere l'ultimatum e aspetterà ancora l'argentino perché l'occasione di averlo con Ancelotti è troppo ghiotta. La cosa che potrebbe sparigliare è un'offerta del, visto che il giocatore vuole restare a Milano". La voglia di Icardi di restare a Milano è stata raccontata anche da Calciomercato.it , con Icardi che - visto il 9 finito sulle spalle di- ha chiesto il numero 7 alla società.