MILAN ZIDANE REAL MADRID REINA NAVAS / Non solo Gigio Donnarumma. Il portiere campano è al centro delle voci di mercato, ma tra Real Madrid, Milan ed, eventualmente, Paris Saint-Germain, potrebbero aumentare ancor più le varie operazioni. Donnarumma è nel mirino dei francesi e il destino dell'italiano sembra legato a quello di Keylor Navas.

Ma in caso di cessione dell'estremo difensore centroamericano, il Real Madrid avrebbe bisogno di un sostituto e starebbe pensando proprio ad un altro portiere rossonero, Pepe. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come rivela 'As', i 'Blancos' starebbero pensando proprio all'esperto portiere spagnolo in caso di addio di Navas. Zidane vorrebbe un sostituto esperto e all'altezza di Courtois e Reina è uno dei candidati. Con lui, in lizza, ci sarebbero anche Willy Caballero del Chelsea oppure Maarten Stekelenburg dell'Everton.