MILAN ANDRE' SILVA / Il Milan attende Andrè Silva: la cessione del portoghese potrebbe sbloccare il mercato in entrata ma le intenzioni del calciatore sono chiare.

Come si legge su 'sportmediaset.it', dopo aver visto sfumare la pista Monaco e considerando l'ipotesi Valencia ancora lontana dal concretizzarsi, l'ex Siviglia valuta al momento esclusivamente due opzioni: restare al Milan, dove però non è riuscito a conquistare Giampaolo che lo ha inserito tra gli esuberi, o vestire la maglia dello. Il problema è che il club portoghese, dopo aver ceduto Dost, prende in considerazione una trattativa sulla base di un prestito, mentre i rossoneri vorrebbero cederlo a titolo definitivo. Venticinque milioni la cifra che potrebbe incassare il sì del Milan alla cessione, consentendo adi dare l'assalto definitivo a