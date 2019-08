p>CALCIOMERCATO LECCE JACKSON MARTINEZ BONY / Dopo i tentativi non andati a buon fine per Burakla volontà della dirigenza delrimane comunque quella di regalare aun profilo d'esperienza nel reparto offensivo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' il nuovo nome per l'attacco è quello di Jackson Martinez, ex attaccante del Porto in forza alla Portimonense. Confermato anche l'interesse per Bony: come anticipato da 'Calciomercato.it' il nodo principale da sciogliere nella trattativa è legato alle alte richieste di ingaggio dell'ex attaccante del Manchester City.