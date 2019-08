JUVENTUS MANDZUKIC BAYERN MONACO KOVAC / Sono ore decisive per il trasferimento alla Roma di Rugani, ma quella del difensore non sarà l'ultima cessione messa a bilancio dalla Juventus in queste battute finali del calciomercato estivo. O almeno così la società bianconera spera. Tra i giocatori in uscita c'è anche Mario Mandzukic, con la pista Bayern Monaco che potrebbe non essere del tutto tramontata.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, la dirigenza spera nello 'sponsor' di Niko, che dopo l'arrivo dipotrebbe spingere anche per un altro connazionale come l'attaccante bianconero.

La Juventus non ha ancora ricevuto offerte da parte del club bavarese, ma spera appunto nel pressing dell'allenatore croato. Il fronte Bayern per Mandzukic non è ancora chiuso.