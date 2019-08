p>CALCIOMECATO CAGLIARI BARROW DEFREL SIMEONE / Ilè ancora alla ricerca sul mercato di un attaccante da regalare ain questa ultime parte di calciomercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La trattativa con la Roma per Defrel al momento ancora non si sblocca in virtù di un mancato accordo sul pagamento delle rate con la dirigenza giallorossa, come confermato ai microfoni di Calciomercato.it dall'agente del francese. Ora per il francese è la Sampdoria ad essere in pole.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' la prima alternativa è Musa Barrow, ma l’attaccante dell’Atalanta ad oggi sarebbe più propenso al trasferimento al Verona dove troverebbe più spazio per giocare e mettersi in mostra. L'altra pista porta al Cholito Simeone, in uscita dalla Fiorentina.