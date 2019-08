ROMA CONFERENZA ZAPPACOSTA CETIN / È il giorno di Davide Zappacosta e Mert Cetin in casa Roma. I due nuovi acquisti giallorossi si sono presentati in conferenza stampa. Queste le prime dichiarazioni del laterale proveniente dal Chelsea: "Mi sento maturato a livello umano e caratteriale, al Chelsea è stata un'esperienza che mi ha dato tanto. Non è facile andare a giocare all'estero in un campionato diverso se non opposto di quello italiano. Mi ha dato tanto dal punto di vista umano e calcistico. Nazionale? Non ho parlato con Mancini, ma un calciatore deve fare delle scelte per il meglio della sua carriera. Per me era impossibile non lasciare l'Italia, ho dovuto affrontare quell'avventura. Ora sono felice di essere tornato con un bagaglio più ampio: la Nazionale è un obiettivo".

Infine, sulla concorrenza di: "Prima di arrivare il mio procuratore ha parlato anche con Alessandro, che gli ha dato una bellissima risposta e per questo l’ho ringraziato. Una sana concorrenza fa sempre bene, sono contento di essere arrivato qui e giocare nel suo stesso ruolo. Sono convinto che entrambi potremo dare tanto a questa maglia, non c'è nessun problema".

Anche Cetin ha espresso tutta la propria soddisfazione per l'arrivo in giallorosso: "La Roma è sempre stata un sogno fin da piccolo, ho sempre desiderato di essere qui. Imparerete a conoscermi e sul campo riuscirete a vedere quanto valgo. Il mio idolo? Sergio Ramos, però vorrei dire che il mio nome è Mert Cetin. In un paio di anni riuscirò a far comparire il mio nome e non solo a parlare di Sergio Ramos. Come lui sono un giocatore duro e aggressivo, riesco a far ripartire la difesa. Per me è un idolo, ma vorrei che si scrivesse anche il mio nome negli annali".