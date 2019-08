JUVENTUS RETROSCENA WITSEL / Più volte accostato alla Juventus in passate sessioni di calciomercato e in un'occasione anche ad un passo dai bianconeri, Axel Witsel ha svelato tutti i retroscena del suo mancato trasferimento a Torino. Questa la rivelazione del centrocampista del Borussia Dortmund ai microfoni di 'Goal' e 'DAZN': "Avevo il contratto in scadenza e volevo trasferirmi a Torino. Avevo già superato le visite mediche e dovevo solo firmare il contratto.

Aspettai tutto il giorno nella sede juventina ma ad un certo punto lomi disse di rientrare in Russia. Con il senno di poi, forse, quella fu una scelta del destino: non era il momento giusto. Successivamente, quando è nata l'occasione di trasferirmi in Cina ho deciso di coglierla". Ma non solo. Witsel ha anche rivelato di essere stato ad un passo dal: "Avrei potuto unirmi al Real Madrid di Josè, ma poi hanno firmatoe un trasferimento a Madrid non avrebbe avuto senso per me".