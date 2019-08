p>CALCIOMERCATO UDINESE KEN SEMA / Attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale, l'ha comunicato l'arrivo daldi Ken: lo svedese classe 1993 arriva in prestito dopo aver collezionato nella passata stagione 17 partite in Premier League. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco il comunicato: "Ken Sema è un nuovo bianconero! E’ lui il rinforzo per la corsia a disposizione di mister Igor Tudor, arriva dal Watford in prestito fino al 30 giugno 2020. Sema, 25 anni, è un nazionale svedese che ha già accumulato un’ottima esperienza internazionale nell’ultima stagione vissuta in Premier ma anche nelle precedenti vissute in patria".