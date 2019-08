CALCIOMERCATO ROMA DEFREL SAINT ETIENNE / Gregoire Defrel, attaccante classe 1991 della Roma, è ancora alla ricerca di una nuova squadra in vista della prossima stagione.

Il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A: la Sampdoria è in pole e potrebbe accoglierlo nuovamente, sembrava tutto fatto con ilpoi la frenata tra i club come rivelato in esclusiva alla nostra redazione dall'agente del calciatore . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato dal portale francese 'Le 10 Sport' in corsa però ci sarebbe anche il Saint-Etienne e il futuro di Defrel potrebbbe essere in Ligue 1. La dirigenza francese si è incontrata per valutre la fattibilità dell'operazione a livello finanziario ed economico e sono pronti a presentare un'offerta con la base del prestito con un'opzione di acquisto.