MILAN LAXALT ATALANTA / È il giorno decisivo per il trasferimento all'Atalanta di Diego Laxalt. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', si è appena concluso l'incontro tra l'entourage del laterale uruguaiano e il club bergamasco. Le parti hanno raggiunto un accordo totale, con il giocatore che è pronto a firmare un contratto quinquennale.

Manca ora solo l'intesa tra nerazzurri e, che potrebbe arrivare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in base al raggiungimento di determinati risultati. Nelle prossime ore gli agenti di Laxalt raggiungeranno 'Casa Milan' per incontrare la dirigenza rossonera e chiudere l'affare, che sembra ormai cosa fatta. Laxalt si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta.