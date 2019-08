CALCIOMERCATO GENOA SAMPDORIA THIAGO MAIA / Questo weekend potrebbe essere decisivo per le sorti del futuro di Thiago Maia: il centrocampista brasiliano è in uscita dal Lille ed è conteso sul mercato tra Genoa e Sampdoria.

Entrambi i club sono sulle sue tracce da diverse tempo e secondo quanto riportato da 'L'Equipe' ci potrebbero esserci sviluppi importanti in questo fine settimana. La partenza di Thiago Maia permetterebbe al Lille poi di puntare con decisione a, centrocampista portoghese in forza al. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI