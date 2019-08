Sampdoria, lettera di intenti per il passaggio di proprietà: le ultime

CESSIONE SAMPDORIA / Lettera d'intenti in cui le parti in causa si impegnano ad una trattativa "in esclusiva" fino a settembre per il passaggio di proprietà del club. L'affare tra Ferrero e la cordata guidata da Vialli per la cessione della Sampdoria è stata ora resa nota ed entra nel vivo.

Il gruppo del presidente della società blucerchiata ha confermato in una dichiarazione all'ANSA: "Holding Max srl, il veicolo di investimento della famiglia Ferrero, ha firmato una lettera di intenti con il consorzio CalcioInvest, LLC (guidato da Gianluca Vialli, James Dinan ed Alex Knaster) in relazione all'acquisto di U.C. Sampdoria spa, prestigioso club di serie A". Le parti sono sempre più vicine e ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.