CALCIOMERCATO TORINO VERDI NAPOLI / Oggi il Torino è attesa al playoff di Europa League contro il Wolverhampton ma le attenzioni della dirigenza granata sono riservate sempre sul mercato.

Vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane di come l'affare tra Torino e Napoli, dopo essere decollato, abbia subito un rallentamento importante. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' è possibile che l'affare possa realizzarsi proprio negli giorni: il Torino aspetta solo un segnale del Napoli, ormai, per concludere l’operazione. L'arrivo di Lozano spinge Verdi sempre più lontano ma Ancelotti vorrebbe aspettare la trasferta di Firenze prima di dare il via libera all'operazione.