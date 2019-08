CALCIOMERCATO JUVE FIORENTINA CHIESA BERARDI / Non solo Ribery. La Fiorentina continua a cercare rinforzi sugli esterni offensivi, alimentando suo malgrado le speranze della Juventus di arrivare a Federico Chiesa.

Forte di un accordo da 5 milioni di euro a stagione, la squadra bianconera ieri ha incontrato Fali Ramadani per Chiesa e le ultime indiscrezioni sembrano suffragare l'ipotesi di una cessione last minute del talento sin qui sempre blindato dalla proprietà gigliata. Stando al 'Corriere dello Sport', infatti, il club viola avrebbe presentato un'offerta da 30 milioni di euro al Sassuolo per Domenico, con la formula del prestito con obbligo di riscatto.