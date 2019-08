FIORENTINA PEZZELLA ROMA / "La Roma? Ho sentito che c'era un interesse, ma la mia testa è qui. Sono concentrato sulla Fiorentina. Ho delle responsabilità nei confronti di città e tifoseria e non essere concentrato in quello che faccio sarebbe una mancanza di rispetto troppo grande". In un'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport', German Pezzella ha confermato l'interesse della Roma in questa sessione di calciomercato.

Il capitano viola, però, giura fedeltà: "Non ho mai pensato di andarmene, né ho mai detto che volevo lasciare Firenze. Il problema è che il mercato è troppo lungo".

Un commento, poi, sulla situazione di Chiesa: "Credo che stare nei suoi panni sarebbe complicatissimo, ma noi siamo dei dipendenti, dobbiamo adeguarci alle volontà societarie. Per lui è molto complicato trovare serenità, perché è sempre sotto gli occhi di tutti. Però deve sapere che Firenze è casa sua".