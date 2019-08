Milan, André Silva non blocca Correa: pronto l'affondo

MILAN CORREA ANDRE SILVA / Grande fermento in attacco per il Milan che vede finalmente il traguardo dell'operazione Correa. A lungo corteggiato, il trequartista dell'Atletico Madrid è sempre più vicino ai rossoneri ed in questo senso arrivano conferme anche dalla Spagna.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il viaggio a Madrid dei dirigenti milanisti previsto per l'ultima settimana di mercato porterà alla fumata bianca che resta svincolata dal caso André. Il portoghese non trova acquirenti, le voci sullo Sporting hanno ricevuto secche smentite e secondo 'Tuttosport' l'ex Porto starebbe concretamente pensando di restare a Milano.