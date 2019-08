CALCIOMERCATO SCAMBIO JUVE ROMA RUGANI / Entrata nel vivo negli ultimi due giorni, la trattativa tra Juventus e Roma per Rugani coinvolge anche altri giocatori e proseguirà anche oggi.

Come detto, i giallorossi hanno inserito nelle negoziazioni i nomi di Zane Alessio, rifiutando al momento di trattare Bouah. I colloqui sono veramente in una fase avanzata al punto che, secondo 'Il Tempo', l'ex difensore dell'Empoli avrebbe già comunicato la sua preferenza per il numero di maglia da indossare in giallorosso, indicando il 6 (lasciato libero da Strootman la scorsa estate).