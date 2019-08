DIRETTA SPAL ATALANTA - La Spal e l'Atalanta si affrontano a Ferrara nella prima giornata del campionato di Serie A. Gli estensi di Semplici vanno a caccia di un successo di prestigio per iniziare a mettere in cascina punti per la salvezza. Gli orobici di Gasperini, invece, vogliono confermarsi tra le sorprese della stagione centrando subito una vittoria.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Mazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Masiello, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata.

Classifica Serie A: Juventus, Napoli e Udinese 3; Atalanta, Bologna, Brescia, Cagliari, Genoa, Verona, Inter, Lazio, Lecce, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Fiorentina, Milan e Parma 0