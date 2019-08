CALCIOMERCATO ROMA MIRANTE REAL / C'è movimento in casa Real Madrid, anche sul fronte portiere. Secondo 'Marca', infatti, Keylor Navas avrebbe comunicato alla dirigenza di non aver intenzione di vivere un'intera stagione all'ombra di Courtois, chiedendo la cessione in questi ultimi giorni di calciomercato.

Stando al quotidiano spagnolo, per sostituirlo i Blancos punteranno su un portiere veterano ed esperto e tra i profili proposti alla dirigenza ci sarebbe anche quello di Antonio. Arrivato allanell'estate del 2018, l'ex Bologna ha assunto i galloni da titolare con l'arrivo in panchina di Claudio Ranieri, ma l'ingaggio di Pau Lopez lo farà inizialmente scalare nelle gerarchie.