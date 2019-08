JUVENTUS MATUIDI / Paratici al lavoro soprattutto in uscita per sfoltire la rosa della Juventus. Blaise Matuidi resta uno dei sacrificabili della formazione di Sarri, nonostante la volontà del centrocampista francese di proseguire l'avventura in maglia bianconera.

Per tutte le notizie e gli aggiornamenti di calciomercato Clicca Qui!

L'agente dell'ex PSG Mino Raiola starebbe cercando una sistemazione per il suo assistito, che in caso di permanenza a Torino potrebbe essere lasciato fuori dalla lista per la Champions League. Sfumata l'ipotesi Monaco, vicino a reclutare l'ex bianconero e connazionale Lemina, stando a 'Tuttosport' per Matuidi potrebbero riaprirsi altre piste tra cui un ipotetico ritorno al Paris Saint-Germain, il cui legame resterebbe fortissimo. Il nazionale transalpino è in scadenza nel giugno 2020 con la 'Vecchia Signora'.