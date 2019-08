JUVENTUS DYBALA PSG / Il nome di Paulo Dybala rimane al centro del mondo Juventus. Il numero dieci si candida ad una maglia da titolare nell'esordio di sabato in campionato contro il Parma, con Sarri che lo dovrebbe utilizzare nella posizione di prima punta con Cristiano Ronaldo e Douglas Costa a completare il tridente bianconero.

Ovviamente la 'Joya' è anche al centro dei rumors di mercato, con il Paris Saint-Germain dell'estimatore Leonardo che lo considera la prima alternativa in attacco per rimpiazzare il partente Neymar. Il CFO juventino Paratici però - scrive 'Tuttosport' - adesso sembra più orientato a confermare in rosa Dybala e solo una super offerta dei parigini potrebbe dare il via libera alla cessione. Con Dybala e Higuain che potrebbero restare alla corte di Sarri, si fa sempre più probabile l'addio alla 'Vecchia Signora' di Mario Mandzukic nel reparto offensivo.