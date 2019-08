JUVENTUS PJANIC / E' andato in scena ieri pomeriggio l'incontro tra la dirigenza della Juventus e Fali Ramadani come raccontatovi in esclusiva da Calciomercato.it. Sul piatto con il CFO bianconero Paratici il futuro di Federico Chiesa, che rimane un obiettivo sensibile della 'Vecchia Signora'. Ramadanioltre a seguire il gioiello della Fiorentina è anche l'agente di Miralem Pjanic, perno del centrocampo di Sarri. Per tutte le notizie e gli aggiornamenti di calciomercato Clicca Qui!

Il regista bosniaco sarà una delle colonne del nuovo tecnico, anche se le recenti prestazioni dell'ex Roma non sono state all'altezza della sua fama.

Pjanic non ha brillato nelle ultime amichevoli e anche nella scorsa stagione ha fornito un rendimento piuttosto anonimo alla causa Allegri. Il classe '90 resta uno degli incedibili di Paratici, anche se non è da escludere che l'uomo mercato bianconero e Ramadani abbiano fatto un punto della situazione sul centrocampista.

Pjanic ha rinnovato fino al giugno 2023, ad oltre 6 milioni di euro d'ingaggio a stagione, circa un anno fa e prima dell'arrivo di Sarri in panchina erano circolate diverse voci su un possibile futuro lontano da Torino. Il nuovo allenatore ha poi rimesso il bosniaco al centro del progetto e solo un'offerta irrinunciabile da parte di Paris Saint-Germain e Barcellona (che può mettere sul piatto Rakitic, sui cui la Juve rimane vigile), superiore agli 80 milioni, potrebbe mettere tutto in discussione in questa ultima parte del calciomercato estivo. Sarri nella pre-season ha provato anche Rabiot e Bentancur in regia, con Pjanic alla ricerca della condizione migliore per ricambiare la fiducia dell'ex manager del Chelsea e della società, allontanando definitivamente le sirene del mercato.