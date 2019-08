INTER SANCHEZ / Le lunghe riunioni e i contatti fittissimi degli ultimi giorni non hanno portato alla fumata bianca nei tempi sperati dall'Inter, ma l'operazione Alexis Sanchez va avanti e, seppur molto lentamente, qualcosa si muove. Dalla dirigenza interista filtra ottimismo e tutto fa pensare che alla fine il cileno sarà nerazzurro, ma prima vanno ancora risolti alcuni dettagli. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Definita l'intesa sulla questione ingaggio, che sarà pagato in parte dai 'Red Devils', secondo 'La Gazzetta dello Sport' il nodo principale al momento è rappresentato dal fatto che gli inglesi devono decidere come operare dopo la partenza di Sanchez.

Non è un elemento titolare, certo, ma dopo la cessione di Lukaku, quella dell'ex Arsenal, Barcellona e Udinese ridurrebbe ulteriormente le scelte offensive a disposizione del tecnico Ole Gunnar Solskjaer e visto che il mercato in entrata per i club della Premier League è chiuso, le possibilità di intervento sono ridotte all'osso. In questo senso, nella giornata di ieri lo United avrebbe avuto un contatto importante con l'entourage dello svincolato Fernandoche piace anche all'Inter come vice-Lukaku ed avrebbe un accordo di massima colche però lo vede come alternativa al sogno Icardi. Per questo lo spagnolo 34enne si è sentito lusingato dalla proposta biennale dello United e la valuta. Potrebbe essere lui la chiave per sbloccare Sanchez all'Inter, anche se non è escluso che lo United possa cedere senza sostituirlo nell'immediato.