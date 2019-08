JUVENTUS ICARDI / Quella di oggi rappresenta un'altra tappa importante in questa lunga telenovela relativa al caso Mauro Icardi che rischia di durare fino all'ultimo giorno del mercato estivo, se non oltre. In queste ore scade infatti l'ultimatum del Napoli che aspetta una risposta alla proposta formulata all'attaccante argentino. Proposta alla quale, salvo sorprese, l'ex capitano dell'Inter dovrebbe dire no: come vi raccontiamo da giorni, Icardi rimane fermo nell'intenzione di restare a Milano e la Juventus può essere l'unica soluzione in grado di fargli cambiare idea, allo stato attuale delle cose. Juventus che continua a lavorarci, ma per accoglierglo deve fare prima spazio cedendo almeno uno dei tanti big che Maurizio Sarri può vantare in attacco.

Stando a quanto riferisce 'Tuttosport' infatti, si registrano passi in avanti nei discorsi tra Barcellona e Juventus che oltre all'operazione incrociata Emre Can-Rakitic lavorano ad un altro possibile scambio, con Mario Mandzukic verso la Catalogna e il giovanissimo terzino Miranda (conteso anche dal Marsiglia) alla Juve. Il Barça, scrive il quotidiano torinese, ha bisogno di plusvalenze per riequilibrare i conti e provare l'affondo su Neymar, ma soprattutto ha saputo del forte pressing dell'Inter Miami, club di MLS gestito da David Beckham, che alla riapertura del mercato statunitense vorrebbe Luis Suarez (pronto un ricco quadriennale che fa gola al 33enne uruguaiano). Per cautelarsi in vista della possibile partenza del numero 9, quindi, Mandzukic può essere la soluzione giusta che accontenta i catalani. E così si libererebbe un nuovo posto in avanti...