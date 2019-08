Calciomercato, nuova pista per Guarin in Serie A

CALCIOMERCATO GUARIN BRESCIA / Il presidente del Brescia Massimo Cellino pare averci preso gusto e dopo il super ingaggio di Mario Balotelli pensa ad un altro grande nome da aggiungere in rosa.

Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport' secondo la quale, dopo lo stop alla trattativa con l'per il classe '96, per il club neopromosso si sarebbe aperta la possibilità di arrivare a Fredy Guarin, colombiano ex Inter che ha da poco risolto il contratto con i cinesi dello. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Il colombiano è a Medellin in attesa della chiamata giusta e spera nel ritorno in Serie A, dove come vi abbiamo raccontato si sono mosse anche Atalanta, Parma e Genoa. Attenzione però adesso all'inserimento del Brescia di Cellino che nei prossimi giorni approfondirà questa pista.