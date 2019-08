Sampdoria, cambio di proprietà ad un passo: atteso un comunicato

CESSIONE SAMPDORIA / Svolta nella trattativa tra Ferrero e la cordata guidata da Gianluca Vialli per la cessione della Sampdoria.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', le parti sono sempre più vicine e ormai prossime a chiudere l'affare.

Nelle prossime ore è atteso un comunicato congiunto nel quale verrà ufficializzata la trattativa, che è ormai in uno stato avanzato. L'operazione si aggira intorno ai 100 milioni. Sono ore decisive, dunque, per il cambio di proprietà in casa blucerchiata.