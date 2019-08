FIORENTINA RAPHINHA / Fiorentina scatenata in queste ultime settimane di calciomercato. Dopo aver ufficializzato il colpo Ribery, il club viola è tornato alla ricerca di un esterno d'attacco. La dirigenza ha fatto un nuovo tentativo per Berardi e Politano, entrambi rispediti al mittente da Sassuolo e Inter, e ha così deciso di puntare su Raphinha. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', è in corso una trattativa con lo Sporting per l'ala destra di piede mancino classe 1996.

Il club portoghese chiede circa 25 milioni di euro, con le società che stanno lavorando per trovare la formula giusta.

A confermare il reale interesse del club viola è stato Montella, che ai microfoni di 'Sky' ha dichiarato: "Raphinha mi piace, è un giocatore molto interessante ed è un po' per caratteristiche il Ribery della fascia opposta".