CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVENTUS NAPOLI/ Resta ancora in bilico il futuro di Mauro Icardi all'Inter. L'attaccante nerazzurro, escluso dal progetto tecnico di Antonio Conte, è nel mirino del Napoli di Ancelotti e della Juventus di Sarri.

Intanto, sul suo profilo Instagram, Maurito ha pubblicato tre foto in bianco e nero, nonostante si veda la maglia dell'Inter. Un messaggio social che potrebbe sia far pensare ai suoi gol in nerazzurro che ai colori della Juventus, destando altri dubbi sul suo futuro.