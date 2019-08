INTER LUKAKU JUVENTUS/ Ospite ai microfoni del podcast di Josh Hart, giocatore NBA dei New Orleans Pelicans, Romelu Lukaku ha parlato del suo approdo all'Inter: "Antonio Conte mi voleva già alla Juventus nel 2013. In questa sessione di calciomercato, i bianconeri e i nerazzurri mi volevano, ma non solo. Avevo l'onere di prendere una decisione e per me è importante che una squadra creda in me".

Lukaku ha poi aggiunto: "Mi sono sentito molto con Conte, è un grandissimo allenatore, ha vinto campionati prendendo squadre arrivate settime, e inoltre ha vinto uno scudetto senza mai perdere. Non volevo restare in un club che non mi valorizzava, non voglio sentirmi un problema. Parlavo con lo staff, ma non mi sentivo tutelato, nessuno smentiva le voci sul fatto che non servissi più alla squadra. Sapevo della presenza di due squadre per me, e in quel momento toccava allo United, poi il mio agente ha scelto la soluzione più appropriata".