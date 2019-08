ROMA DZEKO FLORENZI / Fresco di rinnovo fino al 2022, Edin Dzeko è tornato a parlare della scelta di restare a Roma rifiutando la corte dell'Inter di Conte. Queste le dichiarazioni dell'attaccante bosniaco a 'Roma TV': "Sono felice quando vedo che i miei compagni sono contenti che sono rimasto qui. Non sono solo compagni per me, sono amici e fratelli. Ci sono sempre stati, dicendomi di non andare da nessuna parte. Ho un bellissimo rapporto con tutti, Pellegrini e Florenzi mi dicevano ogni giorno di rimanere".

Un retroscena, poi, su capitan Florenzi: "Mi ha detto che se avessi firmato mi avrebbe dato la fascia. Io gli ho risposto che lui è il nostro capitano e noi siamo tutti con lui. L'ho sempre detto di star bene qui, la mia famiglia si sente bene, specialmente mia moglie e poi i miei figli, che sono nati a Roma. Ultimamente quando siamo stati in vacanza Una diceva di voler tornare a casa, cioè a Roma".