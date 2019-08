VIDEO CMIT JUVENTUS CARLI CHERUBINI PARATICI/ Oltre a Fali Ramadani e Mario Giuffrida, anche Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, è stato avvistato negli uffici della Juventus.

Sul posto era presente l'inviato di Calciomercato.it e sono stati avvistati il dirigente del club sardo uscire insieme a, braccio destro di Fabio. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Ci sono ottimi rapporti fra i due club, Juventus e Cagliari. Basti pensare all'operazione Luca Pellegrini, tornato in Sardegna in prestito, o al passaggio di Cerri sempre in rossoblù, e quest'incontro potrebbe non escludere altri affari.