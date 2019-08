CALCIOMERCATO INTER BIRAGHI DALBERT NIZZA/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', l'Inter sarebbe molto più vicina a Cristiano Biraghi, esterno sinistro della Fiorentina di Rocco Commisso.

L'operazione è quella di uno scambio con, terzino arrivato in nerazzurro dal Nizza, che negli ultimi giorni stava provando a riportarlo in Francia. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

I due club, Inter e Fiorentina, avrebbero l'accordo per concludere l'operazione. L'unico ostacolo rimasto è il "sì" proprio di Dalbert, fuori dai piani tecnici di Antonio Conte.