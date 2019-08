CALCIOMERCATO ROMA ZAPPACOSTA / Ora è ufficiale: la Roma attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club ha annunciato l'arrivo dal Chelsea a titolo temperaneo di Zappacosta fino a gennaio 2020, con possibilità di estensione del prestito fino al giugno 2020.

Il giocatore indosserà la maglia numero 2.

Le parole di Petrachi: ''Sono felice di accogliere nuovamente Zappacosta in una mia squadra. Rispetto al giocatore che ho apprezzato a Torino, oggi la Roma trova un ragazzo professionalmente e tecnicamente più maturo grazie all'importante esperienza all'estero. Sono certo che Davide potrà dare un contributo rilevante durante il corso della stagione”.

La gioia di Zappacosta:“Sono contento di essere arrivato alla Roma dopo un’esperienza all’estero che mi ha formato molto, sia come uomo sia come calciatore. Giocare per una grande società come questa è davvero stimolante, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i miei nuovi compagni”.