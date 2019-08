CALCIOMERCATO FIORENTINA BARONE COMMISSO / La Fiorentina è pronta per lanciarsi nella prima stagione targata Commisso alla presidenza. Barone, vice del neo presidente viola, spiega a Sky: ''Tutta la dirigenza ha fatto un grande lavoro, il presidente è contento.

Arriva venerdì in città, sarà qui con la squadra a cena in vista della prima di campionato. Nuovo colpo in attacco? Bisogna parlare con. Il mercato è sempre aperto, vedremo se ci saranno nuove occasioni. Siamo sempre attenti, se si presenta qualcosa di importante ci saremo.? Vediamo''.