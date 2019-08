CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA / Esclusiva targata Calciomercato.it: Fali Ramadani si è recato quest'oggi negli uffici della Juventus a Milano per incontrare il CFO Fabio Paratici e il braccio destro Cherubini.

Un incontro durato circa 50 minuti che però può avere importanti ripercussioni sul mercato bianconero.

Il nome in ballo è quello di Federico Chiesa: il talento della Fiorentina continua a spingere per trasferirsi a Torino e ha scelto la Juventus come sua futura destinazione, nonostante il tentativo di inserimento dell'Inter pronta a trattare in vista del 2020. La Fiorentina resta però rigida, con il neo patron Commisso intenzionato a non privarsi del suo gioiello.

Giorgio Musso - Raffaele Caruso