p>CALCIOMERCATO ROMA LOVREN BAYER LEVERKUSEN / Laè alla ricerca da tempo sul mercato di un nuovo difensore da regalare ain vista della prossima stagione: sono diversi i profili seguiti dalla dirigenza giallorossa che nell'ultime ore sembra essersi concentrata principalmente su Daniele Rugani, difensore in forza alla Juventus . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come anticipato da Calciomercato.it la pista che invece porta a Dejan Lovren, centrale croato del Liverpool, è al momento congelata: arrivano ulteriori conferme direttamente dalla 'Bild' che annuncia l'inserimento del Bayer Leverkusen pronto ad offire ai 'Reds' 3 milioni di euro per il prestito oneroso e portare Lovren in Bundesliga.