Calciomercato Inter, rinvio per Sanchez

CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ MANCHESTER UNITED / L'Inter dovrà ancora attendere un po' prima di abbracciare Alexis Sanchez.

Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', la dirigenza nerazzurra non ha ancora ricevuto l'ok definitivo dalper la chiusura della trattativa. Gli inglesi non hanno alcuna fretta e i tempi si allungano, per la realizzazione definitiva dell'affare manca ancora l'ultimo e decisivo step.