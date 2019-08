p>CALCIOMERCATO INTER ICARDI NAPOLI JUVENTUS / E' stato uno dei tormentoni di questa finestra estiva di calciomercato che sta per concludersi, ma la telenovelaè destinata ancora a riservare sorprese: l'attaccante argentino, escluso dal progetto tecnico della nuovadi Antonio, a poco meno di 14 giorni dalla chiusura del mercato è ancora un giocatore nerazzurro e la situazione potrebbe rimanere tale anche alla chiusura fissata il 2 settembre. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it al momento la volontà dell'argentino è quella infatti di rimanere a Milano e all'Inter: il Monaco ci ha provato senza successo, il Napoli (pronto a mettere sul piatto 65 milioni di euro) aspetterà fino al weekend (si vocifera di una possibile presenza di Wanda Nara in città) ma al momento non ha ricevuto segnali di apertura mentre la Juventus rimane l'unica opzione possibile in grado di far cambiare idea a Icardi. Ci ha provato anche la Roma, pronta a mettere sul piatto il cartellino di Dzeko prima del rinnovo dell'attaccante bosniaco. L'ex capitano nerazzurro non ha nessuna intenzione di lasciare la città milanese, come tra l'altro testimoniato dalle stories pubblicate ieri su Instagram riguardanti la nuova casa in costruzione.

Confermata anche l'indiscrezione legata alla proposta avanzata all'Inter: Icardi, dopo essersi visto 'scippare' la sua maglia numero 9 da Romelu Lukaku, avrebbe chiesto alla dirigenza nerazzurra la maglia numero 7, indossata anche in Nazionale. Ma la questione potrebbe essere riaperta in caso di arrivo di Sanchez che potrebbe proprio optare per il numero sette indossato nelle ultime stagioni.