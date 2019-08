Roma, Spinazzola ko: infortunio muscolare per il terzino

ROMA SPINAZZOLA / Tegola per Fonseca e per la Roma in vista del debutto in campionato con il Genoa. Si è fermato infatti Spinazzola in allenamento.

Evidenziata, dopo una risonanza magnetica, una distrazione al bicipite femorale destro. Al momento non è possibile stabilire con esattezza i tempi di recupero, le condizioni del giocatore verranno valutate giorno per giorno.