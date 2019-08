CALCIOMERTO JUVENTUS KASTANOS / Grigoris Kastanos si appresta a lasciare la Juventus.

Un summit a Palazzo Parigi sta definendo il futuro del giovane calciatore, destinato a giocare inScopri su SerieBnews.Com CLICCANDO QUI la squadra per cui giocherà, dopo l'avventura in Under 23 bianconera.