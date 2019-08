INTER RENATO SANCHES LILLA BAYERN MONACO / Tra le possibili occasioni di queste ultime giornate di mercato, una si chiama certamente Renato Sanches. Il centrocampista portoghese ha dichiarato di voler lasciare il Bayern Monaco: troppo poco il tempo trascorso in campo. E' indubbio dunque che il giocatore, ancora molto giovane e con tanto da dimostrare, può rappresentare un'interessante occasione per diversi club, tra cui quelli italiani.

In primis, per lui, si è parlato di, visto cheè alla ricerca di un centrocampista, ma attenzione anche ad altre società di Serie A.

Sembra però che le nostre squadre e in particolare i nerazzurri dovranno fare i conti con un ostacolo transalpino. Come riferisce 'L'Equipe', Renato Sanches sarebbe finito nel mirino del Lilla. Il club transalpino, che ha rivoluzionato la propria squadra in questo mercato, avrebbe messo nel mirino il centrocampista lusitano, individuato come possibile rinforzo per la linea mediana e non è escluso che nelle prossime ore possano iniziare i primi contatti con il Bayern Monaco.