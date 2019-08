MONACO UFFICIALE SLIMANI LEICESTER / Islam Slimani è un nuovo giocatore del Monaco.

Dopoil club del principato ha ufficializzato l'acquisto del centravanti algerino come nuovo rinforzo per il proprio attacco. Il giocatore, 31 anni, ex, arriva in prestito per un anno con diritto di riscatto dal. Slimani ha disputato la scorsa stagione al, sempre in prestito dal club inglese.