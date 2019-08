ARGENTINA BOLIVIA CRESPO BANFIELD / Ora guida del Banfield, ma il futuro potrebbe riservargli un ruolo da commissario tecnico sulla panchina della nazionale boliviana. La federcalcio del paese andino sta infatti pensando a Hernan Crespo come possibile allenatore della Bolivia.

L'ex attaccante, tra le altre, di, è ora il tecnico del Banfield, ma come sottolinea 'TyC Sports', sarebbe tra i candidati per la panchina della nazionale per rimpiazzare Eduardo Villegas. Tra gli altri candidati c'è lo spagnolo José Antoniooltre ad un terzo nome a cui starebbe pensando la federazione.