BOLOGNA CUELLAR KRANEVITTER / La priorità ora è un centrocampista centrale. Il Bologna è a caccia di un rinforzo per la linea mediana dopo la cessione di Pulgar alla Fiorentina. La pista Cuellar, come affermato da Bigon, sembrava particolarmente calda, ma ora sembra essere spuntato un intoppo nella trattativa tra i felsinei e il Flamengo per il centrocampista colombiano.

Per questo il Bologna segue delle piste alternative e una porta a Matias Kranevitter dello Zenit San Pietroburgo. Il centrocampista argentino è in possesso di passaporto italiano e quindi comunitario ed è in uscita dal club russo. L'ex River Plate ha sottolineato come vorrebbe giocare di più per riconquistare la nazionale argentina e il Bologna potrebbe certamente dargli quel minutaggio necessario. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport', che sottolinea come i felsinei stiano pensando anche a Baptiste Santamaria dell'Angers (che piace al Napoli), a Nicolas Dominguez del Velez e a Adrien Tameze del Nizza.