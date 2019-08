ROMA OLSEN DINAMO MOSCA / Sfumato il trasferimento in Francia, Robin Olsen resta in uscita dalla Roma. Il portiere svedese è in uscita dai giallorossi, che cercano un acquirente, che potrebbe arrivare dalla Russia.

Sulle tracce dell'estremo difensore ci sarebbe infatti la. Per tutte le notizie e gli aggiornamenti di mercato Clicca Qui!

A riportare la notizia è 'Sportbox', che sottolinea come il club moscovita stia pensando di attivarsi per l'acquisto del portiere scandinavo, in uscita dai giallorossi. Nelle prossime giornate potrebbero esserci dunque interessanti sviluppi. La Dinamo Mosca aveva trattato ad inizio mercato anche la cessione di Gerson, affare però saltato visto che il giocatore è tornato in Brasile per vestire la maglia del Flamengo.