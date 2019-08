Juventus, colpo Neymar: 70 milioni subito! E Vidal...

CALCIOMERCATO JUVENTUS COLPO NEYMAR BARCELLONA VIDAL INTER / Neymar è il calciatore del momento. Il nome dell'asso brasiliano è al centro di diversi rumors di calciomercato: accostato con forza negli ultimi giorni alla Juventus, il calciatore, che lascerà il Psg in questa sessione di mercato, dovrebbe tornare a giocare in Spagna. Il Barcellona, più del RealMadrid, sta insistendo per riportarlo al Camp Nou.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

I Blaugrana - come riporta 'El Chiringuito' - sono pronti a mettere sul tavolo una cifra sui 60-70 milioni di euro subito con il resto da pagare a rate successivamente (Neymar vien valutato 160 milioni di euro). Ma dalla Spagna arrivano altre novità legate al calciatore del Psg che coinvolgono anche il mercato dell'Inter. Il Barcellona, infatti, vorrebbe fare cassa con Vidal che viene valutato 40-50 milioni di euro. A queste condizioni si allontana dunque l'ipotesi nerazzurra per il cileno.