FANTACALCIO SERIE A CRISTIANO RONALDO LUKAKU BALOTELLI / Tre giorni appena all'inizio del campionato di Serie A. La stagione inizia sabato con Parma-Juventus e Fiorentina-Napoli, anticipi della prima giornata di una stagione molto attesa in cui riparte per l'ennesima volta la caccia ai bianconeri pluricampioni d'Italia. Con il campionato, riparte anche il fantacalcio, sicuramente già in corso le prime aste nelle leghe tra amici per farsi trovare pronti al via. Numerose le novità nelle compagini di Serie A arrivate dal calciomercato, c'è curiosità per capire gli sviluppi delle ultime trattative, quale sarà l'apporto dei nuovi acquisti e come le squadre si schiereranno. Fondamentale acquistare, nella composizione della propria fantasquadra, giocatori che garantiscano un rendimento costante e possibilmente bonus sotto forma di assist e gol. Dopo aver indicato i cinque giocatori dal rendimento assicurato, la redazione di Calciomercato.it prova a guidarvi, ruolo per ruolo, tra i migliori giocatori disponibili. Dalle certezze come Cristiano Ronaldo e Lukaku alle scommesse come Balotelli, tutti i consigli per gli acquisti per il vostro fantacalcio.

Portieri: tutto su Szczesny, Meret e Handanovic

Tra i pali, le certezze assolute sono, naturalmente, Szczesny, Meret e Handanovic. Juventus, Napoli e Inter si presentano ai nastri di partenza almeno una spanna sopra le altre e dovrebbero garantire una tenuta difensiva elevata, con un buon numero di clean sheet. Il portiere nerazzurro inoltre è celebre come pararigori, aspetto per il quale altro estremo difensore su cui bisogna puntare è Donnarumma. Tra i portieri di fascia media, ci si aspetta un buon rendimento da Audero, Sirigu e Consigli. Chi può stupire è Dragowski, protagonista nel finale della scorsa stagione a Empoli e ora alla grande occasione con la Fiorentina.

Difensori: Koulibaly e Godin top, occasione Skrtel

Almeno per quanto riguarda i difensori centrali, come sopra: fate il possibile per accaparrarvi almeno uno in organico alle tre favorite. Bonucci e Chiellini, con l'aggiunta di de Ligt, in bianconero sono la solita garanzia, grande attesa anche in termini di gol dalla coppia tutta azzurra Koulibaly-Manolas, così come dal nuovo arrivato Godin in casa Inter, che sotto l'egida di Conte promette insieme a Skriniar e de Vrij di blindare la retroguardia nerazzurra.

Centrocampisti: a caccia di gol con Gomez, Under e Suso

Promettono numerosi bonus, tra gli altri,, per cercare gol e assist bisogna affidarsi anche ai terzini:il top, in fascia media ci si può sicuramente fidare anche dei vari. Per chi va a caccia di occasioni, mirino susbarcato all', da tenere d'occhio anche il neo arrivato al

Calibri pesanti a centrocampo, dove i grandi nomi non mancano di certo. Occhio ai numerosi cambi di ruolo, Gomez, Suso e Under sono 'arretrati' rispetto alla passata stagione e possono garantire, di fatto, un attaccante in più in rosa. Discorso che vale anche per De Paul, Chiesa e Milinkovic-Savic, che centrocampisti lo erano già ma sono comunque, per potenziale in quanto a gol e assist, attaccanti aggiunti. Attesi alla conferma Zaniolo e Fabian Ruiz, Zielinski può esplodere definitivamente, mentre tra i nuovi arrivi chi promette bonus a grappoli è sicuramente Ramsey. Anche se non al livello dei top, giocatori come Parolo, Soriano, Benassi, Baselli, Kurtic rappresentano l'usato più che sicuro. Capitolo sorprese: rivolgersi a Cagliari, dove il trittico Nainggolan, Nandez e Rog può fare autentiche scintille. Scommettete anche su Malinovskyi, nuova freccia all'arco dell'Atalanta di Gasperini.

Attaccanti: CR7-Lukaku davanti a tutti, Balotelli e Leao le sorprese

Non ingannino i 'soli' 19 gol dello scorso anno: Cristiano Ronaldo è chiaramente il nome di riferimento per qualsiasi lega fantacalcistica. Il portoghese promette numeri decisamente più elevati dopo la prima annata di 'ambientamento'. L'altro nome top è quello di Lukaku, braccio armato dell'Inter di Conte. Le alternative di livello non mancano: il rinnovato matrimonio tra la Roma e Dzeko può dare i suoi frutti, con gente come i 'napoletani' Milik, Mertens e Insigne o come Piatek si va decisamente sul sicuro. Per non parlare dei bomber di fascia 'media', se così si può chiamarli: Immobile, Belotti, Quagliarella, Zapata diranno sicuramente la propria, sognano conferme in grande stile i vari Caputo, Petagna e Pavoletti. Attesa, ovviamente, per il ritorno di Balotelli, in quel di Brescia può ritrovare una propria dimensione. Grande curiosità per il neo milanista Rafael Leao, tra le 'sorprese' potremmo annoverare anche Dybala: reduce da un'annata fantacalcisticamente assai deludente, qualora rimanesse, con Sarri potrebbe fare faville.