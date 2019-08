Napoli, Nizza in vantaggio per Ounas: le ULTIME di CM.IT

NAPOLI NIZZA OUNAS / L'acquisto di Hirving Lozano, che sta sostenendo le visite mediche a Villa Stuart, apre le porte di Castel Volturno ad Adam Ounas in uscita dal Napoli. La soluzione più probabile è il ritorno in Ligue 1: si contendono l'esterno offensivo classe '96 il Lille, che è forte degli introiti derivanti dalla cessione di Pepe all'Arsenal e dopo gli acquisti di Yazici e Osihmen può anche aspettare il Napoli, e il Nizza che al momento è in vantaggio.

Il club rossonero è a punteggio pieno dopo due giornate in Ligue 1, sta facendo la spesa in Italia visto che lavora anche per il ritorno didall'Inter, e sta trattando con il Napoli in virtù di una proposta di 3 milioni per il prestito e 22 per il diritto di riscatto. Il Nizza a fine luglio ha avuto l'ok della Ligue 1 per il cambio di proprietà, oggi gestita dal miliardario inglese Jim Ratcliffe e per ogni acquisto sul mercato c'è bisogno del vaglio della Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, per questo motivo ci sarà bisogno di qualche giorno per concludere l'affare Ounas. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , l'affare potrebbe essere definito entro sabato.